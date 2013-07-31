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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 14:56 BJT

日本个股：NEC称将缩减亏损的智能手机业务

路透东京7月31日 - IT服务提供商日本电气(NEC) 周三表示计划停止新款智能手机开发，且未来智能手机业务将围绕现有款式展开，因NEC正在对该业务大力重组。

由于过去10年内苹果 和三星电子 制造的智能手机销量大增，NEC的移动电话业务随之放缓。目前该公司仅占日本手机市场5%的份额，尾随富士通 和索尼 等日企同业。

NEC周三公布第一季度获利业绩时表示，4月-6月当季公司手机业务录得90亿日圆(9,180万美元)的营业亏损。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)

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