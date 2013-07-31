《路透碳点》价格上涨忧虑阻碍深圳碳排放市场交易活动

标题新闻：德经济部长吉普理斯预计英国脱欧给英国经济造成的负面影响大于德国，德国能够应对
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若企业的单位碳排放强度低于预估，将获得配额盈余，可在市场出售，但超出预估的企业可能被迫在市场买进配额。
“企业并不知道自己是应该卖或买，他们也不知道应该在什么水位入市，”深圳排放权交易所副总裁葛兴安指出。
一些观察人士表示，预期上路的第一年期间，流动性都将偏低。
由于这个计划只准许现货交易，也就是企业无法透过远期或期货市场对冲风险，使得深圳的排碳企业面临更加棘手状况。
这可能会导致多数交易集中在年度合规日期之前的有限时间内，据葛兴安表示，合规日期大概会在6月底。
他周二在北京的一场会议上表示，由于排碳配额的会计及课税最终规定尚未制定，进一步打击了市场流动性。(完)
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