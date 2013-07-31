《路透碳点》价格上涨忧虑阻碍深圳碳排放市场交易活动

若企业的单位碳排放强度低于预估，将获得配额盈余，可在市场出售，但超出预估的企业可能被迫在市场买进配额。

“企业并不知道自己是应该卖或买，他们也不知道应该在什么水位入市，”深圳排放权交易所副总裁葛兴安指出。

一些观察人士表示，预期上路的第一年期间，流动性都将偏低。

由于这个计划只准许现货交易，也就是企业无法透过远期或期货市场对冲风险，使得深圳的排碳企业面临更加棘手状况。

这可能会导致多数交易集中在年度合规日期之前的有限时间内，据葛兴安表示，合规日期大概会在6月底。