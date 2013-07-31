欧股业绩：欧洲宇航防务集团将更名为Airbus Group，上调客机订单目标

路透巴黎7月31日 - 欧洲宇航防务集团(EADS) 周三证实计划将把公司重组成三个部门，并将以旗下飞机制造厂空中客车(Airbus、空中巴士)做为公司名号，藉此整合业务并提高股东报酬。

EADS将更名为Airbus Group，并将把国防及航天业务整合成一个部门，该部门还将纳入目前和客机业务隶属同一部门的Airbus Military。

旗下的全球最大商用直昇机制造商Eurocopter将更名为Airbus Helicopters。

EADS也确认2013年核心空客部门订单目标为增加25%至逾1,000架以上，证实路透本月稍早报导，该公司并重申其他集团目标不变。

EADS第二季营业利润大增23%至8.87亿欧元(11.8亿美元)，营收增长3%至139.45亿美元，主要由空客商用客机获利带动，抵销了直昇机及航天业务获利下滑。

分析师平均预期第二季营业利润为8.39亿欧元，营收136.93亿美元。

在竞争对手波音 于去年拿下订单及交货数量双冠王之后，空客正努力夺回每年高达1,000亿美元飞机市场的领导地位。

在此同时，EADS同时希望在公司名号统整为欧洲最知名品牌之后，将会使直昇机及火箭等其他业务从中获益。

公司执行长Tom Enders表示，这将“节省成本，增强获利能力，并且改善我们的市场地位。”