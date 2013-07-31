台湾债市：10年公债借券成本陡升，中短券殖利率仅能缓步向上

路透台北7月31日 - 台湾债市殖利率周三收高。由于30年券102/9得标利率意外走高至2.50%，今早交易商 尝试拉高五、10年券殖利率，不过10年券借券利率来到负5.9999%水准，迫使部分空头回补空单，终场殖利率 弹幅因而明显收敛。五年券殖利率逢高也吸引银行买盘接手。 交易商认为，虽然财政部将102/9的定价利率截在高于市场预期的位置，此将让15年期以上券种的殖利率 面临上调压力。不过会持有长券者多属公股银行及寿险等实质买盘，较无立即性的停损需求。可能还是得靠国 际盘等外部因素逼迫停损卖压出笼。 “10年借券非常难，今天最高到负5.9999%，借一支(5,000万台币)一天就要1万元利息。”一位证券商交 易主管说。 另一票券商交易员则称，由于10年券难有施展空间，空方因而转战五年券102/2，使得殖利率弹幅还高于1 0年券102/6，不过五年券因市场资金相当充沛，殖利率料难有向上空间。 他们认为，今晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)将公布政策声明，市场期盼从中能找到美联储开始减少 购债的线索。但预料对台债影响幅度不大，明日102/2区间应该会在1.08-1.14%。 台湾央行昨日标售102/9的得标利率为2.50%，高于市场预期。受财政部持续截标影响，本期公债再度不足 额发行，已是近期财政部三度对长天期公债限定发行利率上限。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 2 102/7 0.00 0.7000 0.7000-0.7000 1.0 5 102/2 +1.05 1.1205 1.1075-1.1370 117.5 10 102/6 +0.50 1.5050 1.5050-1.5400 9.0 财政部对102/9与20年券102/8截标的态度，何以在短短一周出现明显变化，交易商仍试图参透背后的意涵 。有证券商认为，财政部背负预算达成的压力，若搞到每期长券都大举截标、频频以短借因应，绝非可长可久 之计，最后还是得尊重市场的看法。 “未来三年的公债到期量分别是4,050亿、4,650亿以及4,850亿台币，缺口实在太大了，财政部能少发债 吗?”一位证券商交易主管说。 由于财政部连续三次在长券截标，累积公债不足额发行量约228亿台币，已经接近一期公债发行量。因此 也有不少交易商揣测，财政部或许有机会在第四季增发一期五或10年券。但如此一来，也因筹码增加供应，增 添短端殖利率上行的压力。 “10年券殖利率应该会再次测试前波高点1.625%。”一银行交易员说。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.5050 5 102/2 1.1205 2 102/7 0.7000 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)