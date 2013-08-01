中国公开市场：今日进行340亿元14天期逆回购，本周净投放1,360亿

路透上海8月1日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行340亿元人民币14天期逆回购操作。据此计算，央行本周净投放1,360亿元人民币。

周二央行公开市场进行了170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。随着月末临近，中国银行间资金面进一步吃紧，央行终不再袖手旁观，告别了前五周的空窗期。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。

央行最近一次14天期逆回购操作是在2013年2月7日。

上周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行。

而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

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