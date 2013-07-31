重发-日股业绩：瑞穗金融集团第一季净利大涨35%，维持全年财测不变

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
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路透东京7月31日 - 日本瑞穗金融集团 周三公布，4-6月当季净利大幅上涨35%，因日本股市上扬推高了该行的证券投资组合的价值。
瑞穗金融集团表示，财年第一季度净利从上年同期的1,839.2亿日圆增加到了2,479.5亿日圆(25亿美元)。
瑞穗金融集团维持全年净利预估在5,000亿日圆不变，较上一年减少10.7%，且低于16位参与汤森路透调查中分析师的预估均值5,388亿日圆。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。