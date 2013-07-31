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亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 15:28 BJT

重发-日股业绩：瑞穗金融集团第一季净利大涨35%，维持全年财测不变

(重发以修正原文链接)

路透东京7月31日 - 日本瑞穗金融集团 周三公布，4-6月当季净利大幅上涨35%，因日本股市上扬推高了该行的证券投资组合的价值。

瑞穗金融集团表示，财年第一季度净利从上年同期的1,839.2亿日圆增加到了2,479.5亿日圆(25亿美元)。

瑞穗金融集团维持全年净利预估在5,000亿日圆不变，较上一年减少10.7%，且低于16位参与汤森路透调查中分析师的预估均值5,388亿日圆。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)

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