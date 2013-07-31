更新版 1-港股业绩：恒隆地产称楼市冬天来临，长远续看好内地业务

* 中期基本纯利跌23%，因售楼收益大减

* 无惧楼市冬天降临

* 内地租金收益增长放慢，然长远看好

* 香港政府短期难有撤回楼市辣招可能 (新增记者会内容)

路透香港7月31日 - 近年主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产 主席陈启宗表示，内地租务市场和香港住宅楼市都已进入“冬天”，但他相信内地经济下行和消费放缓都是短期波动因素，房地产是周期长的行业，只要公司本身财政没问题，这些波动就不是太重要。

由于香港的房地产销售收入大减，恒隆地产周三宣布的2013年上半年撇除特殊项目和投资物业重估的基本纯利按年下跌23%，至19.33亿港元。中港两地投资物业租金收益仍有双位数字增长，但内地租金收益增长则比去年底下滑。

“过去年多以来，内地租务市场冬天已来临，而香港要卖楼也有冬天的气味。你要我用一个形容词形容市况，我会用‘冬天’来形容。”陈启宗在业绩发布会上表示。

不过，一直声言喜爱“拥抱熊市”的陈启宗称，他比较喜欢“冬天”，“冬天有冬天可做的事。”

他指出，恒隆目前有价值500-600亿港元的在建项目，市况不好时外面的吸引少了，可以多注意将本身的项目做得好些。此外，如果公司财政能力许可，更能够逆市而行，趁低价买进新项目。

恒隆地产过去多年一直维持净现金状况，但截至6月底止，公司出现债项净额为3.27亿港元。而去年底的现金及银行结余为360.25亿港元及净现金62.89亿港元。

**内地新项目开局理想**

尽管中港租务营业溢利于上半年有双位数增长，但内地租务营业溢利的增长率则逐渐降低，由去年同期的26%降至去年底的18%，到今年上半年再放慢至14%。

至于发展已臻成熟的香港租务业务，倘不计入年内出售非核心投资物业的影响，期内租金收入及营业溢利分别按年增长11%和12%，至15.2亿港元和13.08亿港元。内地业务的贡献已轻微超越香港。

对于内地租金收益增长放慢，陈启宗表示长远并不担心内地项目的回报。过去三年公司于上海以后先后完成了三个购物商场项目，其中两个项目的初始回报率比上海当年更优胜。例如济南的回报率有8%，渖阳更有8.9%相对上海当年初始回报5%为高。

“既然开局比上海为佳，长远应该不错。中国经济长远仍要靠私人消费去推动，这与公司的业务吻合。”他说。

陈启宗指出，房地产是周期长的行业，如果只用短线眼光看内地经济下行、消费没那么炽热等短线问题，企业不可能做得好。

“所以短期波动对公司不是太重要，只要财政没问题就可以。”他说。

恒隆地产目前以收租物业为核心盈利来源，但公司在港仍有约千个高档住宅单位未售，公司售楼与否对当年的业绩有很大的左右作用。今年上半年，公司出售了五个香港的剩余住宅发展物业，相关溢利仅6,000万港元，比去年同期销售117个单位录得8亿港元溢利大幅减少。

恒隆上半年缺乏出售香港剩余住宅单位的时机，陈启宗指这与政府去年底以来推出的调控楼市“辣招”不无关系。但他指看不到政府短期内有撤辣招的可能性，因为市场有太多声音说不想地价/楼价升得太快。他认为当土地供应追得上需求时，就是撤招的时候。

恒隆地产今天收升0.2%，报25.15港元；大盘恒生指数 则跌0.32%。(完)

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