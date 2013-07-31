中国债市：利率互换稳中趋跌，关注明日公开市场操作及美联储表态

路透北京7月31日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三稳中趋跌，逆回购重启令市场此前的“玻璃心”得到一定修复，今日资金供给稍好于上日。交易员表示，IRS下一步的表现短端可看资金价格定位，而长端则需关注公开市场操作逆回购是否将滚动进行。

此外，外部环境方面，周三晚间美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率政策会议后美联储的表态值得关注。

“今天资金比昨天好一点，早晨IRS下了些，不过后来有反弹，总的情况算是稳中趋跌。逆回购还是有一定正面效应的，此前IRS追随现券逐步走高。”北京一商业银行交易员说。

今日是本月最后一个交易日，中国银行间资金市场周三走势平稳，主要回购利率加权利率 变化不大，同时七天期等品种供给较此前有所增加。因日前公开市场注入流动性，加之逆回购重启令市场谨慎心态稍有缓和。

美联储周三稍晚结束两日会议后将公布声明，可能会提供何时开始削减每月850亿美元资产购买计划的线索。

上述交易员并指出，现在市场都比较关注明日央行公开市场操作的情况，逆回购是否将滚动进行？资金投放规模和中标利率又如何？仅从周二一次逆回购操作，市场对此看法非常不一，还是需要时间观察，央行通过公开市场释放了什么信号。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限为14天。周二公开市场进行了170亿元七天期逆回购操作，为近半年来首见，中标利率为4.4%，高于上次的3.35%的操作利率。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 4.1630/4.2730 3.9450/4.0200 3.9663/4.0475 4.0150/4.0975 4.0150/4.2970

周二 4.3000/4.3975 3.9975/4.0650 4.0100/4.0900 4.0525/4.1338 4.0400/4.3180

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变化 -0.1370/-0.1245 -0.0525/-0.0450 -0.0437/-0.0425 -0.0375/-0.0363 -0.0250/-0.0210

注: 以上数据均为按季度计算报价。