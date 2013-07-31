版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 31日 星期三 16:31 BJT

金属期市：伦铜受月底买盘推动上扬，美联储声明之前谨慎心态限制升幅

0707GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6816.00 81.00 +1.20 -14.04

上海期铜 49200 70 +0.14 -14.70

COMEX期铜 3.08 0.04 +1.17 --

LME期铝 1780.00 4.00 +0.23 -14.05

上海期铝 14160 -100 -0.70 -7.72

LME期锌 1842.50 6.50 +0.35 -10.71

上海期锌 14485 -1060 -6.82 -6.82

LME期镍 13645.00 120.00 +0.89 -20.46

LME期铅 2040.75 10.75 +0.53 -12.79

上海期铅 13865.00 -25.00 -0.18 -9.08

LME期锡 19800.00 25.00 +0.13 -15.38

LME/上海套利价差^ -563

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/王翔琼; 审校 李婷仪/张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐