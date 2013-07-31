亚洲新债：百度五年期美元债以3.29％定价，位于指导区间低端

路透香港7月31日 - 中国市占率最高的搜寻引擎公司--百度 周三表示，其五年期美元债券以美债利率加码190基点(bp)定价，位于指导区间底端。市场人士指出，百度的认同度较一般的中国企业高，受到欧美投资者欢迎，成功地在亚洲以外的市场发行。

百度此次共发行10亿美元无担保债券，以美国五年期公债 昨日收盘利率1.39%计，约为3.29%，票面利率为3.25%。发行前指导利率首先在美债+205点，后下修为美债+195点加减5基点。

百度此次美元债券主要面向美国投资人发行。据汤森路透旗下IFR，稍后在亚洲市场报价已下滑至176/175点，反映出亚洲投资人亦对其有所偏好。

“对于西方投资者来说，百度的知名度够高，能够引起他们的兴趣。如果是房地产行业，主要的投资者还是亚洲的投资者。”一新加坡基金经理说，“行业龙头才比较有可能以这种方式成功发行。”

她表示，自美联储释出可能提前减少买债冲击，美元债券第二季中以来遭受较大卖压，现阶段一级市场正缓步回温。不过，在中国经济前景不明之际，市场对于中国发行人要求更高的溢价。

惠誉信评给予百度"A"评级。该公司指出，百度在中国的市占率超过八成，该评级反映了强劲的获利能力以及资产负债表。公司提供的线上服务，也能够为公司带来良好的现金流量。

“惠誉相信百度的研发能力、品牌辨识度以及消费者满意，将令其在快速增长的网络行业得以保持其市占率。”惠誉表示。

百度去年11月共发行15亿美元债券，其中五年期以美债利率加码160点定价，票面利率2.25%；10年期以美债利率加码185点定价，票面利率3.5%。

美国指标10年期公债收益率 自5月中以来已上涨逾1个百分点。

至于今年上半年在亚洲美债市场大量供给的中国房地产债券，市场人士指出，虽然二级市场的卖压已经缓和，但受到政府调控房地产泡沬的步调不变，以及中国尚有地方债务、金融体系调结构等问题，投资者对其兴趣已明显减低，预料下半年发行量将少于上半年。