台湾央行：共发行1,585亿台币存单，发行余额增8亿

路透台北7月31日 - 台湾央行周三公布，今日共发行1,585亿台币存单，若相较存单到期金额1,577亿，存单发行余额增8亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,550

91天期 0.93 25

182天期 1.05 10

央行上日共发行4,188亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,136.35亿台币。