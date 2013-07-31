台湾央行：共发行1,585亿台币存单，发行余额增8亿

标题新闻：德经济部长吉普理斯预计英国脱欧给英国经济造成的负面影响大于德国，德国能够应对
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路透台北7月31日 - 台湾央行周三公布，今日共发行1,585亿台币存单，若相较存单到期金额1,577亿，存单发行余额增8亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,550
91天期 0.93 25
182天期 1.05 10
央行上日共发行4,188亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,136.35亿台币。
拆款中心资料 显示，经修正后周二超额准备为负27亿台币，累计超额准备为1,179亿，加计前期1%的超额准备为2,232亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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