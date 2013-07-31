中国金融：二季度国际收支经常项目顺差482亿美元--外管局初步数据

标题新闻：德经济部长吉普理斯预计英国脱欧给英国经济造成的负面影响大于德国，德国能够应对
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路透北京7月31日 - 中国国家外汇管理局周三公布的初步数据显示，二季度中国国际收支经常项目顺差482亿美元，国际收支资本和金融项目逆差16亿美元。
外管局网站公布的国际收支平衡表初步数据显示，二季度经常项目中，货物贸易顺差899亿美元，服务贸易逆差277亿美元，收益逆差117亿美元，经常转移逆差23亿美元。
资本和金融项目中，直接投资净流入453亿美元，国际储备资产增长466亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加471亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少5亿美元。
外管局并称，2013年上半年，中国国际收支经常项目顺差957亿美元，资本和金融项目顺差1,078亿美元，国际储备资产增加2,036亿美元。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)
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