中国金融：二季度国际收支经常项目顺差482亿美元--外管局初步数据

路透北京7月31日 - 中国国家外汇管理局周三公布的初步数据显示，二季度中国国际收支经常项目顺差482亿美元，国际收支资本和金融项目逆差16亿美元。

资本和金融项目中，直接投资净流入453亿美元，国际储备资产增长466亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加471亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少5亿美元。