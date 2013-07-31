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货币新闻 | 2013年 7月 31日 星期三 17:01 BJT

中国金融：二季度国际收支经常项目顺差482亿美元--外管局初步数据

路透北京7月31日 - 中国国家外汇管理局周三公布的初步数据显示，二季度中国国际收支经常项目顺差482亿美元，国际收支资本和金融项目逆差16亿美元。

外管局网站公布的国际收支平衡表初步数据显示，二季度经常项目中，货物贸易顺差899亿美元，服务贸易逆差277亿美元，收益逆差117亿美元，经常转移逆差23亿美元。

资本和金融项目中，直接投资净流入453亿美元，国际储备资产增长466亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加471亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少5亿美元。

外管局并称，2013年上半年，中国国际收支经常项目顺差957亿美元，资本和金融项目顺差1,078亿美元，国际储备资产增加2,036亿美元。(完) (发稿 丁琦；审校 林高丽)

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