中国债市：现券暖势不改，机构正等待逆回购等进一步指引

路透北京7月31日 - 中国银行间债市周三现券暖势不改。市场人士指出，逆回购重启令短期资金预期略有好转，买气随之有所抬升，推动现券收益率继续小幅下探;机构正等待逆回购等进一步指引，部分会试探性介入利率和高等级信用债。

“口行两只债结果较二级市场略低，市场热情有一点，买盘略多一点，三到五年期，买盘还挺多的。”上海一银行交易员称。

他进一步指出，明天将公布中国制造业采购经理人指数(PMI)，此外机构还在密切关注公开市场逆回购操作情况。部分机构预计基本面、政策面和资金面短期均有利好现券的可能性，故会试探性介入，各期限均有买盘参与；不过经济疲弱也令机构警惕信用风险，低等级信用债会谨慎。

中国人民银行公开市场重启逆回购后，市场情绪有所修复，且资金价格走势平稳，助力早间进出口银行在银行间债市招标发行的两年期固息金融债，加权中标利率基本符合市场此前预测。

今日是本月最后一个交易日，中国银行间资金市场周三走势平稳，主要回购利率加权利率 变化不大，同时七天期等品种供给较此前有所增加。因日前公开市场注入流动性，加之逆回购重启令市场谨慎心态稍有缓和。

路透综合12家分析机构预估中值显示，工业层面的持续通缩将抑制制造业的动能扩张，预计中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)将回落至荣枯分水岭之下--49.9。[ID：nL4T0FZ2QV]

剩余期限约2.51年的固息国债130004券最新收益率 为3.54%，上日尾盘为3.57%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7292 4.9922

上日 3.6600 4.9978

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8464/3.7791 国债参考率报价 3.5073/3.4373 金融债参考率报价 4.1044/4.0425(完)

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