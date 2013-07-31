《台湾利率预测》现金股利发放进入高峰，8月短票利率料在0.67-0.69%

路透台北7月31日 - 台湾8月提存期短票利率区间料在0.67-0.69%。货币市场交易人士认为，8月进入现金股利发放高峰期，在央行维持适度宽松基调不变之下，货币市场资金应能维稳，短票利率维持不变。

也有交易员提到，近期央行在货币市场的资金收受力道较先前强劲，全体银行的准备数字较上期稍少。

一位不愿具名的台湾央行官员表示，〞先前几期或许因为个别银行的因素使得准备数字较高，若是现在没有了，个别银行的超额准备也就不会快速累积了。〞

此外，央行官员也表示，目前到提存期底仍有四天的准备数字，估计准备数字仍将走升。

一票券商交易人士也说，8月提存期估计现金股利的发放将高逾3,000亿台币以上，这会分散在不同的日期里，虽然市场资金会有所波动，但央行对市场掌控的程度仍然很高，市场的资金波动不致变化太大。

2013年上市柜公司现金股利发放日程表请见

8月提存期的宽松因子部分包括：共约4.3兆(万亿)台币的央行存单到期，以及500亿台币的国库券到期；另有121.625亿台币的公债还本付息。

紧缩因素方面，央行将在8月5日发行1,000亿台币的364天期存单；并有一期国库券发行，金额300亿台币。

以下为各金融机构对8月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商一 0.67 0.69

大型票券商二 0.67 0.69

大型票券商三 0.67 0.69

大型银行一 0.67 0.69

大型银行二 0.68 0.69

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