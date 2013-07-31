更新版 1-中国金融：二季度国际收支初步数据资本金融项目转逆差，或有资本外流

* 二季度资本和金融收支项目转为逆差16亿美元--初步数据

* 初步判断出现资本外流，但需修正数据映证

* 外管局20号文增持头寸影响犹存 (新增评论和背景)

路透北京7月31日 - 中国二季度国际收支经常项目保持较大顺差，但资本和金融项目从一季度近千亿美元的顺差转为逆差。市场人士指出，主因受到资本流出和外管局20号文增持美元头寸要求的持续影响。

国家外汇管理局网站周三公布的国际收支平衡表初步数据显示，二季度中国国际收支经常项目顺差482亿美元，资本和金融项目逆差(含净误差与遗漏)16亿美元。一季度修正后分别为顺差476亿美元和顺差901亿美元。

市场人士认为，尽管资本项下收支出现逆转，但数据整体还在预料之中，与之前公布的外汇占款和银行结售汇数据相符，表明国内资本流出的压力持续存在。

“初步判断还是资本外流的态势，不过这不算意外，”招商银行金融市场部高级分析师刘东亮表示，去年多数时间是资本流出的状况，从今年国际和国内大环境上看，估计资本流出的压力会在较长时间内延续。

数据显示，二季度资本和金融项目下直接投资净流入453亿美元；国际储备资产增长466亿美元（不含汇率、价格等非交易价值变动影响），其中，外汇储备资产增加471亿美元，特别提款权及在基金组织的储备头寸减少5亿美元。

此外，上半年中国国际收支经常项目顺差957亿美元，资本和金融项目顺差1,078亿美元，国际储备资产增加2,036亿美元。

招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩表示，资本和金融项目出现逆差，主要还是受到此前外管局20号文使得金融机构增持外汇头寸的影响，但目前增持头寸的势头已趋于稳定，下半年资本主动流出的状况估计也不会像此前一些人预期的那样悲观，因为人民币汇率料将保持稳定，而且境外投资势头估计也不会太强。

不过他也表示，由于目前公布的还只是初步数据，相关条目还不是很明晰，具体情况还需根据修正后的数据来判断。

去年末以来热钱流入逐渐引起监管层重视，于二季度出台包括外管局20号文等一系列政策措施，从贸易、资金流动不同层面，及银行、企业不同市场主体对资金流入进行遏制。

此前路透根据中国央行公布数据测算，6月外汇占款七个月来首现负增长，为减少412亿元人民币。分析人士预期，随着美元兑人民币的套利空间的缩窄，未来存在资本流出的压力，料今年下半年外汇占款将持续走低。

中国6月银行代客结售汇数据则显示，净结汇规模连续第三个月出现环比下滑，表明受出口压力增大和人民币汇率双向波动趋势的影响，近几个月来中国外汇净流入步伐持续放缓。 (完)

欲浏览外管局详细数据,请点选链接:(link.reuters.com/wys99t) (发稿 丁琦；审校 李然/林高丽)