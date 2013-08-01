台湾数据：7月汇丰制造业PMI为48.6，景气连续三个月转弱

路透台北8月1日 - 以下为汇丰台湾7月制造业采购经理人指数(PMI)数据：

2013年7月 2013年6月

48.6 49.5

主要调查结果：

**7月PMI值为48.6，低于上月的49.5，显示景气状况小幅恶化。目前，台湾制造业营运状况已连续3个月趋缓。

**7月产出连续第三个月收缩，而且幅度明显，并有加速迹象，月内逾四分之一受访厂商报告产量下降。

**7月新订单减少，部分厂商有剩余产能，得以处理手头业务。积压工作量因此连续4个月下降，但7月份降幅最弱。

附注:PMI乃综合指标，旨在以单一数值反映制造业的景气状况.PMI数值若高于50.0，表示营运状况有改善，若低于50.0，则表示恶化。(完)