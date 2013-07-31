更新版 1-中国货币市场：月末主要回购加权利率波动不大，七天等期限供给有所增加

(新增最新报价)

路透北京7月31日 - 中国银行间资金市场周三本月最后一个交易日中走势平稳，主要回购利率加权利率 变化不大，同时七天期等品种供给较此前有所增加。因日前公开市场注入流动性，加之逆回购重启令市场谨慎心态稍有缓和。

不过交易员指出，目前机构对央行公开市场下一步举措看法不一，因此在下月初准备金例行调整前，流动性预期不宜太过于乐观。

华北一银行交易员称，“感觉今天比前几天都好借，七天和14天的供给也多了一些。”

对未来几日流动性预期，他依旧心存谨慎。因央行即使周二重启逆回购，但该操作的持续性，以及以后逆回购利率的变化都存不确定性因素。

中国央行公开市场周二重启逆回购操作，为近半年来首次。业内人士认为，在月末资金紧张的情况下，央行出手注入流动性，此举表明央行仍会出手相助，以维持市场资金面的平稳。不过少量操作规模及偏高的利率，也并未让市场过度乐观，不少机构仍旧维持谨慎态度。

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,295.67亿元人民币，较上日的6,023.66亿元小增；其中隔夜品种成交5,086.10亿元，较上日的4,471.54亿元增加逾一成。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:一天 3.7292 3.6600 +6.92 5,086.10 七天 4.9922 4.9978 -0.56 826.26 14天 5.4364 5.3534 +8.30 296.24 上海证交所质押式回购利率 其中:一天 1.2300 5.4100 -439.50 2,048.24 七天 3.5600 4.4150 -85.50 238.60 14天 3.8000 4.0200 -22.00 22.16 回购定盘利率 其中:隔夜 3.8000 3.7200 +8.00 七天 4.9800 5.1000 -12.00 14天 5.5000 5.4400 +6.00 Shibor 其中:隔夜 3.6990 3.6410 +5.80 七天 4.9710 4.9720 -0.10 三个月 4.6645 4.6670 -0.25(完) (发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/曾祥进)