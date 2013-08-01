《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月1日

*工商时报：

--鸿海 昨日晚间突然公告二条重大讯息，代二家子公司富泰华工业（深圳）、鸿富锦精密电子（郑州）公告，拟将合计65亿台币的既有机器设备出售给苹果 。业内讯息指出，这批CNC设备将由鸿海转移至华宝 南京工厂，代表相关苹果订单也恐随之移转。

--内政部昨日向行政院提出〞防灾型都更〞推动机制构想，因为大台北地区位于山脚断层带中心两侧，逾30年以上老旧房屋初估近70万户，台北市、新北市皆有意愿划设为防震灾型优先都更范围，改建加强耐震度。

--前副总统萧万长抛出废除两税合一，财政部长张盛和昨日表示，两税合一自1998年实施至今，的确需要兴革，不过废除两税合一，事涉所得税法相关条文的修正，修法工程过于庞大，目前倾向〞只修不废〞，以调整设算扣抵制度的扣抵率为优先。

*经济日报：

--将上任的金管会主委曾铭宗昨日表示，金融管理要〞大开大阖〞，他希望台湾的金融业可以走出台湾、布局亚太，成为亚洲地区最重要、最活跃的银行。

--立法院临时会明日将表决核四公投议案，工业总会理事长许胜雄昨日指出，核四厂若无法商转，将使国家经济损失约800亿台币、实质GDP（国内生产毛额）减少0.43%，由于核能发电对民生经济具有重要性，工总支持政府续建核电。

--台新金控 财务长林维俊昨日表示，台新金在彰银的董事代表，本周五仍然会以〞报告案〞方式，在彰银 董事会中，报告先前彰银常董会已通过的彰银与台新银的合并研究案。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。