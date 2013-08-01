台湾已公布经济指标--2013/8/1

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 6月 -0.43% -0.27% r 8/23 -- 季调失业率 6月 4.17% 4.19% 8/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.60% +0.74% 8/5 -- 外汇存底(亿美元) 6月底 4,066.06 4,066.16 8/5 -- 商品出口(y/y) 6月 +8.6% +0.9% 8/7 -- 商品进口(y/y) 6月 +6.8% -8.0% 8/7 -- M2货币总计数(y/y) 6月 +4.82% +4.32% 8/26 -- 外销订单(y/y) 6月 -3.5% -0.4% 8/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 110.9 +159.3 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +21.5 +35.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) 第一季初值 +2.27% +1.67% r 8/16 -- 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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