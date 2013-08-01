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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：8月1日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月1日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期3,959.30亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

---------------------------------------------------- (本提存期)

**宽松因素：

--央行存单到期858.15亿台币 ：

08/02 858.15亿台币

--公债还本付息12.1875亿台币。

8/02：100甲7期2息12.1875亿台币。

--月底军公教薪饷拨款。

**紧缩因素：

--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额263.02亿台币，于7月30日标售。

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表新增 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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