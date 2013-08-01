台湾货币市场：8月1日及本提存期资金预期变化一览表

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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路透台北8月1日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,959.30亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
---------------------------------------------------- (本提存期)
**宽松因素：
--央行存单到期858.15亿台币 ：
08/02 858.15亿台币
--公债还本付息12.1875亿台币。
8/02：100甲7期2息12.1875亿台币。
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--8/02：财政部发行102甲9期30年公债，金额263.02亿台币，于7月30日标售。
--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表新增 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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