更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，月底最后一日资金仍然平稳宽裕

中国货币市场：逆回购连四日暂停隔夜供给仍足，但跨季价格依然高企

路透北京3月29日 - 中国央行公开市场连续四日暂停逆回购操作，银行间市场周三资金 面仍呈现隔夜资金偏松而跨季资金显紧且利率较高的局面。交易员表示，季末时点外加MPA （宏观审慎评估）考核等因素致大行跨季资金品种融出减少，但央行继续暂停逆回购操作表 明总量依然适中。 他们并称，虽然央行连续暂停逆回购操作，但在财政存款投放助力下，资金平稳跨季问 题不大，惟押信用债的跨季资金价格居高不下。 上海一基金交易员称，“跨季好难借，大行虽然价格还行，但融出很少，而其他（机构 融出的）价格飙升，不过隔夜还是很好借的，希望最后一天七天（利率）能下来吧。” 华南一银行交易员亦表示，跟前几日情况类似，隔夜比较松，跨季资金融入相对困难且 价格较高。 “总量其实还好的，所以（央行）逆回购还是没做，只是如果不是押利率债的话，借跨 季价格会高点...总量没问题跨季应该没问题，不考虑价格的话目前市场上的资金面还是可 以的。”她并称。 中国央行自上周五以来连续第四天暂停逆回购，且今日对流动性的表述与上日相同，均 为银行体