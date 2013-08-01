路透基点：福建联合石化现有贷款牵头行再次领衔安排46亿元新贷款案--RLPC

路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点援引银行业人士消息称，福建联合石油化工有限公司(FREP)现有融资案的牵头行可能会为其再安排一笔新的46亿元人民币(7.5亿美元)贷款，以助其进行扩张。

公司于3月发出新贷款申请，以支持公司扩大福建湄洲湾炼油和乙烯一体化项目。

中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国工商银行和国开行安排了当前于2007年签署的贷款，为公司第一期建设融资。

新贷款架构、定价和条款稍晚会在8月最终敲定，借款方希望9月开始发放贷款。此前就已有消息人士表示，此案可能会以人民币和美元计价相结合的方式进行，可能会包括一笔15年期贷款、一笔三年期贷款、一笔一年期贷款和一笔备用信贷。

无法联系上福建联合石化置评。

福建联合石化是福建炼油化工有限公司、艾克森美孚中国石油化工公司和沙特阿美亚洲有限公司以50%、25%和25%的股比出资组建的合资企业。

掌握该公司多数股份的大股东--福建炼油化工有限公司是中国石油化工股份有限公司与福建省石油化学工业公司按照50%：50%比例建设的合资企业。