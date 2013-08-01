重温稿-台湾货币市场：短率仍在低位，月底最后一日资金仍然平稳宽裕

* 月底最后一个交易日短率仍持稳

* 资金需求可轻易被满足

* 银行积极进行资金配置

记者 高洁如

路透台北7月31日 - 台湾银行间短率周三仍在低位。月底最后一日，虽然部分外商银行不能拆出，但资金需求仍很轻易地可以被满足，资金情势平稳充裕。

银行交易人士指出，虽然央行在隔拆市场上稍稍加强一些力道，但尚无碍市场宽松的基调。除了拆款之外，银行目前也相当积极考虑资金能够分散配置的各种商品，短票、短期公债、国库券和央行的存单标售，都是考虑的范围。

“央行虽然有收(隔夜)，但也不算收光光，大家基本上都算有钱。 ”一位银行业交易员说。

央行表示，本周五(2日)将标售月度例行标售的的364天期存单，5日(下周一)交割。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，上日收报0.388%。今日区间暂在0.295-0.40%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.388-0.43%，同上日。

**短票利率持平**

短票市场方面，大型银行表示，短票的量相对于需求实在也还不够，虽然利率也大致成交在0.67%，但是免保的短票量有增加。

30天期短票利率主要交投落在0.67%-0.68%，上日亦同。

台湾央行周三公布，今日共发行1,585亿台币存单，若相较存单到期金额1,577亿，存单发行余额增8亿台币。 周四存单发行金额为3,959.3亿、周五858.15亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为546亿台币，累计超额准备为1,725亿，加计前期1%的超额准备为2,778亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率则大致持稳。由于月底效应很不明显，今日RP多以到期续做为主。有的票券商甚至因公司债到期还本较多，微幅调降RP承做利率。

券商资金调度人士表示，今日资金缺口普遍不大，且投信基金也未见明显赎回，银行端资金普遍宽裕，有的银行甚至要求券商将资金落点一路跨到10月，期间券商若有需求，可以随时解约。

“今天有不少券还本，库存降低了。”一位票券商交易员说。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。