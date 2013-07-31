路透基点：重庆渝广梁忠高速委托两家银行主办100亿元贷款案--RLPC

路透香港7月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，重庆渝广梁忠高速公路有限公司已委托中国国家开发银行重庆分行及中国工商银行重庆分行主办两笔贷款，总额约100亿元人民币(16.3亿美元)。

国开行及工行分别主办渝广高速公路及梁忠高速公路的建设融资。

据一名消息人士指出，贷款期限约20年，两笔贷款的金额正在敲定。

该名消息人士称，两笔贷款的利率皆为中国人民银行基准利率的100%。

这两笔贷款预定最快今年第四季结案。

根据重庆高速公路集团有限公司网站信息，借款人为该公司和中国水利水电建设股份有限公司成立的特殊目的机构。