美国数据：7月26日止当周抵押贷款申请下滑，受利率在近两年高位压制

路透纽约7月31日 - 周三公布的行业报告显示，上周美国抵押贷款申请下滑，因利率持于两年高位下方，潜在买家退市观望。

美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布，7月26日止当周，涵盖了再融资与购房需求的总体抵押贷款申请活动指数经季节调整后下滑3.7%至494.4。这是该指数连续第七周下挫。

MBA经季节调整的购房贷款申请指数下滑3.4%至191.7。

30年期固息抵押贷款利率平均为4.58%，持平于前周，仅较7月初触及的两年高位低10个基点。

再融资获得受利率上扬冲击更为严重，再融资操作吸引力降低。再融资贷款申请指数下跌3.8%至2,247.6。

再融资占抵押贷款总申请量的比重持平于前周的63%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)