表格：美国第二季GDP环比年率初值为成长1.7%，预估为增长1.0%

标题新闻：德经济部长吉普理斯预计英国脱欧给英国经济造成的负面影响大于德国，德国能够应对
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路透7月31日 - 美国商务部公布：
* 美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长1.7%(预估为增长1.0%)，第一季为增长1.1%
* 美国第二季最终销售增长1.3%(预估为增0.8%)，第一季为成长0.2%
* 美国第二季GDP隐性平减指数初值为增长0.7%(预估为增长1.1%)，第一季为增长1.7%
* 美国第二季消费者支出增长1.8%，第一季增2.3%
* 美国第二季核心PCE物价指数增长0.8%(预估为增长1.1%)，第一季为增长1.4%
第二季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第二季 第一季 2012年
初值 终值
实质GDP环比年率 1.7 1.1 2.8
国内产品最终销售 1.3 0.2 2.6
个人消费支出(PCE)物价指数 0.0 1.1 1.8
核心PCE物价指数 0.8 1.4 1.8
GDP隐性平减指数 0.7 1.7 1.7
消费者支出 1.8 2.3 2.2
耐久财(耐用品) 6.5 5.8 7.7
非耐久财 2.0 2.7 1.4
服务业 0.9 1.5 1.6
企业投资 4.6 -4.6 7.3
房屋投资 13.4 12.5 12.9
出口 5.4 -1.3 3.5
进口 9.5 0.6 2.2
政府采购 -0.4 -4.2 -1.0 (完)
(编译 田建华; 审校 郑茵)
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