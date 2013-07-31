美国FED：未暗示将在短期内开始撤走刺激举措，称经济继续温和复苏

标题新闻：德经济部长吉普理斯预计英国脱欧给英国经济造成的负面影响大于德国，德国能够应对
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路透华盛顿7月31日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，美国经济继续复苏，但仍需要支持，联储没有提供在短期内开始放慢购债进度的任何暗示。
美联储表示，短期内将继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和海外增长疲弱拖累的经济。
美联储称，上半年经济活动“温和”扩张，6月声明中称经济“适度”复苏。
声明中的另一些改变包括，美联储暗示担忧抵押贷款利率攀升，并警告通胀远低于目标的风险。
美联储称，“委员会认识到，通胀持续低于2%的目标可能拖累经济表现，但联储预期，通胀将在中期内向目标回升。”
美联储重申只要失业率高于6.5%,一至两年预估通胀不超过2.5%,较长期通胀预期牢牢受困，美联储就将维持联邦基金利率在0-0.25%区间。
堪萨斯城联储总裁乔治投票反对政策决定，但圣路易斯联储总裁布拉德一改上次的立场，投票支持联储的决定。
(编译 母红; 审校 李军)
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