美国FED：未暗示将在短期内开始撤走刺激举措，称经济继续温和复苏

路透华盛顿7月31日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，美国经济继续复苏，但仍需要支持，联储没有提供在短期内开始放慢购债进度的任何暗示。

美联储表示，短期内将继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和海外增长疲弱拖累的经济。

美联储称，上半年经济活动“温和”扩张，6月声明中称经济“适度”复苏。

声明中的另一些改变包括，美联储暗示担忧抵押贷款利率攀升，并警告通胀远低于目标的风险。

美联储称，“委员会认识到，通胀持续低于2%的目标可能拖累经济表现，但联储预期，通胀将在中期内向目标回升。”

美联储重申只要失业率高于6.5%,一至两年预估通胀不超过2.5%,较长期通胀预期牢牢受困，美联储就将维持联邦基金利率在0-0.25%区间。

堪萨斯城联储总裁乔治投票反对政策决定，但圣路易斯联储总裁布拉德一改上次的立场，投票支持联储的决定。