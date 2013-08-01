表格：美国6月建筑支出回落0.6%，预估为增长0.4%--商务部

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称瑞郎较长期均值仍高约10%，央行将继续在必要时干预汇市
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透8月1日 - 美国商务部周四公布，美国7月建筑支出回落0.6%，至8,839亿美元，预估为增长0.4%。5月经修正后为增长1.3%，前值为增长0.5%。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 6月 5月 13年6月/12年6月 整体支出 -0.6 1.3 3.3 民间支出 -0.4 1.8 9.7 公共支出 -1.1 0.1 -9.3 年率(单位为10亿美元):
6月 5月 12年6月 整体支出 883.9 889.4 855.8 民间支出 622.8 625.4 568.0 公共支出 261.1 264.0 287.8 前次公布的变动(%):
5月 4月 整体支出 0.5 0.1 民间支出 持平 0.3 公共支出 1.8 -0.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
汽车类股也大幅上涨，升1.6%，德国大陆集团和大众汽车攀升，扶助德国DAX指数升1.35%，创2015年4月以来的最高收位。