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货币新闻 | 2013年 8月 1日 星期四 22:09 BJT

表格：美国6月建筑支出回落0.6%，预估为增长0.4%--商务部

路透8月1日 - 美国商务部周四公布，美国7月建筑支出回落0.6%，至8,839亿美元，预估为增长0.4%。5月经修正后为增长1.3%，前值为增长0.5%。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　6月 5月 13年6月/12年6月 整体支出 　 -0.6 1.3 3.3 民间支出 　 -0.4 1.8 9.7 公共支出 　 -1.1 0.1 -9.3 年率(单位为10亿美元):

6月 　5月 12年6月 整体支出 883.9 889.4 855.8 民间支出 622.8 625.4 568.0 公共支出 261.1 264.0 287.8 前次公布的变动(%):

5月 4月 整体支出 0.5 0.1 民间支出 持平 0.3 公共支出 　1.8 -0.2(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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