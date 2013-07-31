更新版-纽约汇市：美元普跌，因美联储维持购债计划

国际油市：亚洲燃料油微升，库存大涨短期内料抑制价格升势
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3300 1.3262 +0.29 +0.80 1.3194 美元/日圆 97.86 98.03 -0.17 +12.82 86.74 欧元/日圆 130.16 130.02 +0.11 +13.73 114.45 美元/瑞郎 0.9261 0.9296 -0.38 +1.16 0.9155 英镑/美元 1.5206 1.5236 -0.20 -6.43 1.6251 美元/加元 1.0275 1.0307 -0.31 +3.57 0.9921 澳元/美元 0.8980 0.9061 -0.89 -13.60 1.0393 欧元/瑞郎 1.2321 1.2331 -0.08 +2.04 1.2075 欧元/英镑 0.8747 0.8704 +0.49 +7.80 0.8114 新西兰元/美元 0.7982 0.7981 +0.01 -3.63 0.8283 美元/挪威克朗 5.8893 5.9357 -0.78 +5.87 5.5630 欧元/挪威克朗 7.8345 7.8705 -0.46 +6.73 7.3403 美元/瑞典克朗 6.5145 6.5531 -0.59 +0.24 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6710 8.6983 -0.31 +1.09 8.5777 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选