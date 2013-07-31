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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 06:18 BJT

更新版-纽约汇市：美元普跌，因美联储维持购债计划

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 欧元/美元                        1.3300     1.3262      +0.29      +0.80     1.3194
 美元/日圆                         97.86      98.03      -0.17     +12.82      86.74
 欧元/日圆                        130.16     130.02      +0.11     +13.73     114.45
 美元/瑞郎                        0.9261     0.9296      -0.38      +1.16     0.9155
 英镑/美元                        1.5206     1.5236      -0.20      -6.43     1.6251
 美元/加元                        1.0275     1.0307      -0.31      +3.57     0.9921
 澳元/美元                        0.8980     0.9061      -0.89     -13.60     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2321     1.2331      -0.08      +2.04     1.2075
 欧元/英镑                        0.8747     0.8704      +0.49      +7.80     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7982     0.7981      +0.01      -3.63     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.8893     5.9357      -0.78      +5.87     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.8345     7.8705      -0.46      +6.73     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.5145     6.5531      -0.59      +0.24     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6710     8.6983      -0.31      +1.09     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
        
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 (编译 李军; 审校 母红)

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