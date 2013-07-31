澳新经济指标预测--8月1日-8月8日****

台湾货币市场：资金多需求不振，反应资金情势拆款等短率均略下滑

* 消化资金，民营银行压低拆款利率 * 钱多缺口小，短票利率往低位靠拢 * RP利率略下滑，市场资金多缺不一 记者 罗两莎 路透台北3月29日 - 台湾银行间短率周三略下滑。资金调度人士表示，因市场资金持续 浮滥，在各大票券商多已安排好跨季资金，而银行体系又普遍多钱的情况下，今天拆款市场 显得格外安静，拆款量呈急冻状态。 他们指出，目前市场上月内短钱非常多，但跨季资金也不少，只是市场几乎没有什么拆 借需求，部分民营银行向市场屈服，拉低对票券商的跨季利率至0.40-0.41%。 〞今天没有到期，也没有新增需求，因为没有人来拿钱，就不用报价了。〞一大型银行 资调人员说；但下月初资金若依旧浮滥，短率应有往下调的空间。 两位大型票券商资调人员亦称，今天缺口小、钱很多，一大早就有人来拜托拿钱，利率 亦顺势市场资金情势而往下调，跨季利率拆在0.40-0.41%间。 本地时间13:20 今日报价 上日