澳新经济指标预测--8月1日-8月8日****

香港个股：雅居乐与合作伙伴共同开发中山项目，总额约27.7亿元人民币
路透香港3月29日 - 中国房地产商--雅居乐地产周三宣布，与合作伙伴订立框架协议，共同开发位于中山地区不同地点的八个项目，总金额约27.7亿元人民币。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲出口物价(较前季) 第二季 +0.4% +2.8% 进口物价(较前季) +1.8% 持平 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 +0.6% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 7月 -- 持平 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- +0.1% (较前季) 第二季 -- +2.2% 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 7月 -- +3.0% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -1.9% 0130 澳洲房价指数 第二季 -- +0.1% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 顺差6.7 整体进口(较前月) -- +2.0% 整体出口(较前月) -- +4.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 -- 2.75% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 6.2% 新西兰HLFS就业增长(较前季) -- +1.7% 新西兰HLFS就业参与率 -- 67.8% 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房屋融资(较前月) 6月 -- +1.8% 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲就业人口变化(万人) 7月 -- 增加1.03 全职就业人口变化(万人) -- 减少0.44 就业参与率 -- 65.3% 失业率 -- 5.7% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 7月 -- +1.1% 新西兰电子卡零售销售(较上年同期) -- +5.1% (完)
路透香港3月29日 - 中国房地产商--雅居乐地产周三宣布，与合作伙伴订立框架协议，共同开发位于中山地区不同地点的八个项目，总金额约27.7亿元人民币。
路透迪拜3月28日 - 据双方公司高层称，亚马逊敲定收购中东网络零售商Souq.com的100%股权之后，Souq.com将扩大员工队伍和业务。
* 消化资金，民营银行压低拆款利率 * 钱多缺口小，短票利率往低位靠拢 * RP利率略下滑，市场资金多缺不一 记者 罗两莎 路透台北3月29日 - 台湾银行间短率周三略下滑。资金调度人士表示，因市场资金持续 浮滥，在各大票券商多已安排好跨季资金，而银行体系又普遍多钱的情况下，今天拆款市场 显得格外安静，拆款量呈急冻状态。 他们指出，目前市场上月内短钱非常多，但跨季资金也不少，只是市场几乎没有什么拆 借需求，部分民营银行向市场屈服，拉低对票券商的跨季利率至0.40-0.41%。 〞今天没有到期，也没有新增需求，因为没有人来拿钱，就不用报价了。〞一大型银行 资调人员说；但下月初资金若依旧浮滥，短率应有往下调的空间。 两位大型票券商资调人员亦称，今天缺口小、钱很多，一大早就有人来拜托拿钱，利率 亦顺势市场资金情势而往下调，跨季利率拆在0.40-0.41%间。 本地时间13:20 今日报价 上日