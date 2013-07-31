日韩经济指标预测--8月1日-8月8日****

国际油市：亚洲燃料油微升，库存大涨短期内料抑制价格升势
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月29日当周 7月31日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1% (较上年同期) +1.5% +1.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 5,493 外资投资日本股票(亿日圆) -- 3,498 8月1日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.4 0000 韩国出口(较上年同期) 7月 +5.0% -1.0% 进口(较上年同期) -1.8% -3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差59.9 8月2日(五) 暂无重要经济数据。 8月5日当周 8月4日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,264.4 8月5日(一) 暂无重要经济数据。 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- +0.8 领先指标(较前月) -- +2.8 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.3% -- 日本央行利率决议 -- -- 0.10% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 7月 -- +1.9% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -- 外资投资日本股票(亿日圆) -- -- 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期 6月 -- +58.1% ) 未经季节调整经常账收支(亿日圆) -- 盈余5,407 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 韩国央行利率决议 8月 -- 2.50% 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 53.0 (完)
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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