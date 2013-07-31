全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因巴拿马型船运费下跌

国际油市：亚洲燃料油微升，库存大涨短期内料抑制价格升势
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透7月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因巴拿马型船运费下降。
波罗的海乾散货运价指数 跌5点或0.47%，至1,062点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨25点或1.35%，至1,881点。日均获利上升10美元至11,701美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌18点或1.67%，至1,057点。日均获利减少138美元至8,408美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
船货经纪商Fearnleys在其周报中表示，海岬型船舶市场方面，船货流动依然相对稳定，太平洋的船货运输似乎前景光明；该经纪商并补充称，西澳的航运商表现活跃。
该报告还指出，大西洋航线的运费承压，因哥伦比亚发生罢工。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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