全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因巴拿马型船运费下跌

路透7月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因巴拿马型船运费下降。

波罗的海乾散货运价指数 跌5点或0.47%，至1,062点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 涨25点或1.35%，至1,881点。日均获利上升10美元至11,701美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌18点或1.67%，至1,057点。日均获利减少138美元至8,408美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

船货经纪商Fearnleys在其周报中表示，海岬型船舶市场方面，船货流动依然相对稳定，太平洋的船货运输似乎前景光明；该经纪商并补充称，西澳的航运商表现活跃。