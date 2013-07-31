《美债周四展望》公债价格小涨，因美联储称将保持目前购债进度

标题新闻：德国总理梅克尔称同英国进行脱欧谈判时将努力确保欧盟居英人员受扰程度尽可能小
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)
* 美联储声明未提供将在短期内开始缩减购债规模的任何线索
* ADP民间行业就业人数增幅超预期
* 第二季GDP增长1.7%，增幅高于预期
* 财政部宣布720亿美元的8月再融资计划
路透纽约7月31日 - 美国公债价格周三逆转早盘的跌势上扬，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明未暗示将在短期内开始缩减购债规模。
美联储称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。
“美联储的政策立场没有重大改变，”大华证券美国的首席经济学家Michael Moran表示。
他说，美联储称经济温和成长，而非适度，且担忧抵押贷款利率攀升，说明联储将继续执行所谓的量化宽松计划。
“楼市本应是经济成长的引擎，如果你担心楼市的下档风险，你不会缩减购债规模，直到你有信心已经抵御住了这些挑战，”Moran补充说。
指标10年期公债 价格上扬6/32，收益率报2.586%，今日稍早收益率高见2.702%。
30年期公债价格 上扬16/32，收益率报3.644%。
自5月以来，收益率持续攀升，当时联储官员开始暗示，随着经济成长不断加速，联储可能放慢购买资产的进度。
但近几周，联储官员设法安抚市场，称即便联储开始缩减购债规模，利率仍将在一段时间内保持在低位。
美联储主席贝南克也强调说，撤走刺激举措的决定取决于经济的表现，而近期公布的数据喜忧参半。
“根据近期公布的数据，我们看不到联储从9月开始缩减购债规模的任何理由，”Calvert Investments的固定收益策略师Steve Van Order表示。
尽管周三公布的数据显示，第二季GDP增幅超过预期，但第一季成长数据被下修。
“第二季数据强于预期，但首季数据被下修，”RBC Capital Markets的高级经济学家Jacob Oubina表示。
周三公布的ADP就业数据显示，7月美国民间就业人数增加20万，该数据通常被视为7月非农就业报告的先兆。
周五公布的7月非农就业报告将提供就业市场体质的更明确线索。
由于美联储决策者希望看到失业率从目前的7.6%向6.5%的门槛进一步回落，市场急切地希望看到在困境中挣扎的就业市场的表现究竟如何。
财政部今日还公布了季度再融资声明，称未来数月将缩减两年和三年期公债标售规模，因政府财务状况改善，减少了发债融资的需求。
另外，财政部表示，预计将在2014年1月举行首批浮息债券的标售。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 侯向明； 审校 张荻)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选