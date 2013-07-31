《美债周四展望》公债价格小涨，因美联储称将保持目前购债进度

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 美联储声明未提供将在短期内开始缩减购债规模的任何线索

* ADP民间行业就业人数增幅超预期

* 第二季GDP增长1.7%，增幅高于预期

* 财政部宣布720亿美元的8月再融资计划

路透纽约7月31日 - 美国公债价格周三逆转早盘的跌势上扬，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策声明未暗示将在短期内开始缩减购债规模。

美联储称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。

“美联储的政策立场没有重大改变，”大华证券美国的首席经济学家Michael Moran表示。

他说，美联储称经济温和成长，而非适度，且担忧抵押贷款利率攀升，说明联储将继续执行所谓的量化宽松计划。

“楼市本应是经济成长的引擎，如果你担心楼市的下档风险，你不会缩减购债规模，直到你有信心已经抵御住了这些挑战，”Moran补充说。

指标10年期公债 价格上扬6/32，收益率报2.586%，今日稍早收益率高见2.702%。

30年期公债价格 上扬16/32，收益率报3.644%。

自5月以来，收益率持续攀升，当时联储官员开始暗示，随着经济成长不断加速，联储可能放慢购买资产的进度。

但近几周，联储官员设法安抚市场，称即便联储开始缩减购债规模，利率仍将在一段时间内保持在低位。

美联储主席贝南克也强调说，撤走刺激举措的决定取决于经济的表现，而近期公布的数据喜忧参半。

“根据近期公布的数据，我们看不到联储从9月开始缩减购债规模的任何理由，”Calvert Investments的固定收益策略师Steve Van Order表示。

尽管周三公布的数据显示，第二季GDP增幅超过预期，但第一季成长数据被下修。

“第二季数据强于预期，但首季数据被下修，”RBC Capital Markets的高级经济学家Jacob Oubina表示。

周三公布的ADP就业数据显示，7月美国民间就业人数增加20万，该数据通常被视为7月非农就业报告的先兆。

周五公布的7月非农就业报告将提供就业市场体质的更明确线索。

由于美联储决策者希望看到失业率从目前的7.6%向6.5%的门槛进一步回落，市场急切地希望看到在困境中挣扎的就业市场的表现究竟如何。

财政部今日还公布了季度再融资声明，称未来数月将缩减两年和三年期公债标售规模，因政府财务状况改善，减少了发债融资的需求。

另外，财政部表示，预计将在2014年1月举行首批浮息债券的标售。(完)

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