日本个股：索尼料将回绝分拆娱乐事业的提议--日经新闻

路透7月31日 - 日经新闻报导指出，索尼 董事会料将回绝积极投资人Daniel Loeb分拆娱乐事业的提议；Loeb掌管的基金为所尼的最大股东。

报导指出，多位董事引用财务顾问的报告指出，索尼可以藉由维系娱乐及电子部门的紧密合作关系来强化竞争力。

报导称，索尼董事会尚未敲定其立场，但倾向回绝Loeb提议。

Loeb的Third Point LLC对冲基金5月提议该公司出售多达五分之一的娱乐事业股权，以取得现金来振兴电子事业；该公司娱乐事业涵盖电影、电视及音乐，是公司赚钱的部门。

索尼纽约挂牌股价 周三收低2.73%至21.04美元。

索尼不愿对日经新闻报导置评，在回覆路透的电子邮件中称，董事会及管理阶层仍在研究Third Point的提议。Third Point并未对置评要求做出回应。

Loeb周一在一份致投资人的报告中施加更大压力，称索尼的娱乐事业管理欠佳，公司架构臃肿，营销预算过于浮滥，看来与资本报酬不成比例。

Loeb指出，索尼电子事业可以见到回春迹象，社长平井一夫值得嘉许，但他指责平井一夫说娱乐事业表现得宜的说法。

日经新闻报导指出，索尼将考虑公布娱乐事业更多财务细节；此前Third Point称娱乐事业缺乏透明度。

在索尼董事会考量提案之际，平井一夫6月呼吁股东耐心以对。

自Third Point于5月中旬推动索尼将娱乐事业分拆并进行首次公开招股(IPO)以来，索尼股价已上涨约14%。(完)