日本个股：索尼料将回绝分拆娱乐事业的提议--日经新闻

国际油市：亚洲燃料油微升，库存大涨短期内料抑制价格升势
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透7月31日 - 日经新闻报导指出，索尼 董事会料将回绝积极投资人Daniel Loeb分拆娱乐事业的提议；Loeb掌管的基金为所尼的最大股东。
报导指出，多位董事引用财务顾问的报告指出，索尼可以藉由维系娱乐及电子部门的紧密合作关系来强化竞争力。
报导称，索尼董事会尚未敲定其立场，但倾向回绝Loeb提议。
Loeb的Third Point LLC对冲基金5月提议该公司出售多达五分之一的娱乐事业股权，以取得现金来振兴电子事业；该公司娱乐事业涵盖电影、电视及音乐，是公司赚钱的部门。
索尼纽约挂牌股价 周三收低2.73%至21.04美元。
索尼不愿对日经新闻报导置评，在回覆路透的电子邮件中称，董事会及管理阶层仍在研究Third Point的提议。Third Point并未对置评要求做出回应。
Loeb周一在一份致投资人的报告中施加更大压力，称索尼的娱乐事业管理欠佳，公司架构臃肿，营销预算过于浮滥，看来与资本报酬不成比例。
Loeb指出，索尼电子事业可以见到回春迹象，社长平井一夫值得嘉许，但他指责平井一夫说娱乐事业表现得宜的说法。
日经新闻报导指出，索尼将考虑公布娱乐事业更多财务细节；此前Third Point称娱乐事业缺乏透明度。
在索尼董事会考量提案之际，平井一夫6月呼吁股东耐心以对。
自Third Point于5月中旬推动索尼将娱乐事业分拆并进行首次公开招股(IPO)以来，索尼股价已上涨约14%。(完)
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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