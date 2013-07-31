欧洲个股：瑞信拟出售旗下非核心的私募股权业务--消息

路透7月31日 - 据知情消息人士周三称，为遵守更严格的资本管理和风险规定，瑞士信贷 正在就向Grosvenor Capital Management LP出售一项私募股权业务进行深入谈判。

此前华尔街日报报导，这宗价值超过2亿美元的交易可能最早在本周对外宣布。

瑞信发言人拒绝置评。Grosvenor公司方人士暂无法立即对此置评。

瑞信拟出售的业务部门名为Customized Fund Investment Group，管理着约200亿美元投资于第三方私募股权基金的客户资产。Grosvenor Capital是一家私营对冲基金投资公司，资产管理规模达230亿美元。

就像其他受到资本要求和投资活动新规定影响的投行一样，瑞信一直在剥离非核心业务。(完)