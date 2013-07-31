中港个股：中信证券完成并购里昂证券，里昂台湾暂未纳入收购范围

国际油市：亚洲燃料油微升，库存大涨短期内料抑制价格升势
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透上海8月1日 - 中国最大的证券公司--中信证券 周四公告称，以约8.42亿美元净对价完成里昂证券80.1%的股权收购，加上此前收购的19.9%股权，中信证券已完成里昂证券的全资并购。不过因台湾当地监管规定，里昂证券目前的台湾业务暂未纳入此次并购范围。
公告称，里昂台湾业务将剥离给东方汇理银行所有，并在其旗下继续经营。中信证券子公司中信证券国际及东方汇理银行等约定，当台湾地区相关法规发生变化允许里昂证券控股时，里昂证券有权在两年内回购该业务。台湾地区业务的剥离，不会对里昂证券当前的整体运营构成重大影响
公告称，基于剥离里昂台湾的安排，中信证券国际收购里昂证券80.1%股权的对价由原先的9.4168亿美元调整为8.4168亿美元。中信证券国际已于周三完成了里昂证券股权的并购。
在获得相关国家和地区的批准后，中信证券除了目前在中国内地及香港拥有的196个网点外，通过里昂证券网络，业务将覆盖美国、英国、日本、澳洲、新加坡、印度、韩国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和泰国等主要市场，成为首家分支机构遍及全球的中国证券公司。
据中国证券报周四报导，由于中信证券和里昂证券的业务存在互补性，此次收购有利于互相取长补短，提供差异化产品和服务。中信证券有望通过里昂证券的研究及全球网络开展投行业务，而里昂则有望借助中信证券在中国市场的网络和影响力增加其在亚太地区的实力。 报导称，收购完成后，中信证券承诺保持里昂证券的日常独立运营, 里昂证券将定位为开拓中国以外的全球卖方中介业务。 近年来，国内证券公司国际化路径开始加速，不仅在香港设立分支机构，还通过并购跨越式推进。除中信证券以外，海通证券 收购了香港大福证券。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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