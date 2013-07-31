中港个股：中信证券完成并购里昂证券，里昂台湾暂未纳入收购范围

路透上海8月1日 - 中国最大的证券公司--中信证券 周四公告称，以约8.42亿美元净对价完成里昂证券80.1%的股权收购，加上此前收购的19.9%股权，中信证券已完成里昂证券的全资并购。不过因台湾当地监管规定，里昂证券目前的台湾业务暂未纳入此次并购范围。

公告称，里昂台湾业务将剥离给东方汇理银行所有，并在其旗下继续经营。中信证券子公司中信证券国际及东方汇理银行等约定，当台湾地区相关法规发生变化允许里昂证券控股时，里昂证券有权在两年内回购该业务。台湾地区业务的剥离，不会对里昂证券当前的整体运营构成重大影响

公告称，基于剥离里昂台湾的安排，中信证券国际收购里昂证券80.1%股权的对价由原先的9.4168亿美元调整为8.4168亿美元。中信证券国际已于周三完成了里昂证券股权的并购。

在获得相关国家和地区的批准后，中信证券除了目前在中国内地及香港拥有的196个网点外，通过里昂证券网络，业务将覆盖美国、英国、日本、澳洲、新加坡、印度、韩国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和泰国等主要市场，成为首家分支机构遍及全球的中国证券公司。