《中国报摘》--中国证券报8月1日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。

* 其他:

--中共中央总书记习近平表示，要提高海洋开发能力，扩大海洋开发领域，让海洋经济成为新的增长点。

--银监会主席尚福林表示，下半年盘活的存量和今年的增量贷款向重点在建续建项目、保障性安居工程等方面倾斜，向新兴服务业和生活型服务业等在产业结构调整和转型升级中有重大影响和示范引导作用的行业倾斜，向化解过剩产能、小微企业、“三农”和消费升级倾斜。 --银监会数据显示，截至6月末地方政府融资平台贷款余额9.7万亿元人民币，同比增长6.2%，较各项贷款平均增速低9个百分点。

--记者获悉，环保部近日印发相关办法规定，今后国家重点监控企业，不但要接受来自环保部门的监督性监测，还要自己监测自己并将相关数据强制公开。对于企业拒不开展自行监测、不发布监测信息和报告或数据弄虚作假，将面临不予通过上市环保核查、停贷等一系列严厉手段。

--中信证券 公告称，以约8.42亿美元净对价完成里昂证券80.1%的股权收购。加上此前收购的19.9%股权，中信证券通过其全资子公司中信证券国际全资拥有里昂证券。

--国内首只引入自动清盘机制的公募基金融通通泽混合基金今日起发行；基金合同规定，当累计净值连续三个工作日高于1.10元或封闭期超过一年时，将主动清盘。这也是国内首只“不赚钱不收管理费”的混合基金；清盘时，如果基金累计收益率小于3%，基金公司将不收取管理费。

--国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁表示，目前一线城市房产泡沫并不严重，未来房价还将上涨。

--财政部日前发布通知明确，国家对分布式光伏发电项目按电量给予补贴，补贴资金通过电网企业转付给分布式光伏发电项目单位。

--中国证券投资者保护基金公司最新调查显示，7月投资者信心总指数44.4，环比微降1.55%，子指数大多略有下降，但幅度较前五月有所放缓。

--中国社科院学部委员余永定表示，中国的债务形势依然可控，债务占GDP的比重显着低于世界主要国家，而最危险、最值得关注的是地方政府债务。

--陕汽集团借壳博通股份 最终方案出炉，博通股份拟以资产置换和非公开发行股份两种方式，购买陕汽控股等合计持有的陕汽集团100%的股权。其中拟置出资产预评估值1.63亿元，拟置入资产的预估值约30.83亿元；非公开发行股份价格为11.89元/股，发行数量约2.46亿股。(完)