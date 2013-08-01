中国房地产：一线城市房产泡沫不严重，房价还将上涨--发改委官员

路透上海8月1日 - 据中国证券报周四报导，国家发改委城市和小城镇改革发展中心主任李铁昨表示，目前一线城市房产泡沫并不严重，未来房价还将上涨。

他在出席一会议期间表示，北京、上海等一线城市集中了教育、医疗等大量优质资源，未来房价还将上涨。

大型地产商--首创集团有限公司董事长刘晓光也认为，考虑到项目的成本，一线城市房价未来将持续上涨，一线城市附近的小城镇房价可能有上涨空间。部分二三线城市由于土地财政的问题，房价可能下跌。

据报导,昨日发布的网易经济学家年会夏季论坛调查报告显示，接近50%的受访经济学家认为下半年房地产市场会量价齐升，超过60%的受访经济学家认为下半年房地产调控政策会维持现状。