《香港报摘》--经济日报8月1日

* 要闻版头条:

--美国联储局结束一连两日会议，维持息率及买债规模不变，惟明确提出通胀太低所带来的风险，同时调低对上半年经济的评估。美国第二季国内生产总值（GDP）显示增长加快，由首季向下修订后的1.1%，增速至次季的1.7%。分析认为，这有助经济站稳阵脚，利好下半年经济，意味联储局更有条件年内开始收水。

* 其他: --长和系今日公布上半年业绩，其中出售百佳进展为市场关注。距百佳截标之日尚不足三星期，昨传美国巨型私募基金KKR亦有意竞投。市场传言百佳估值逾20亿至30亿美元，KKR管理资金高达约835亿美元，过往亦多番投资亚太区内的零售消费业，绝对有力成为潜在买家。

--长和系今公布中期业绩，券商对两公司上半年盈利预测分歧不大，反而在和黄 卖百佳、长实 出售天水围商场，市场聚焦管理层如何评论今年收购合并及出售资产策略，以及欧洲业务发展计划。

--今年内多个大型新盘相继入伙，涉及逾万个单位，为市场带来大量租盘供应，单计将军澳日出康城，现有放租盘逾300个，随着峻滢年底入伙，区内租金再添压力，业界估计全年租金倒跌半成。

--自政府禁止楼花入伙前摸售（以确认人身份转售）后，楼花投资者纷以长綫投资为主，加上去年底买家印花税（BSD）出台后，以公司名义炒卖楼花可谓完全停顿，令新盘入伙时租盘存量急增。

--半年未见下调的强积金（MPF）收费终再下跌，平均开支比率由原来1.72%，略降至最新1.71%；以幅度计，减幅为0.6%，主要由于「贵价」保证基金轻微削价。

--严重「缺水」的造船民企熔盛重工 ，继月初获大股东张志熔「解囊」借出2亿元免息贷款以作周转后，昨再向郑裕彤御用基金公司鼎佩投资，发行14亿元可换股债券（CB）「扑水」，藉以支持集团转型。

--煤价大跌令发电成本下降，上半年纯利大升165%的华能国际 副总经理李建民表示，上半年单位燃料成本已跌16.7%，远远超过3月份订下的5%目标，料全年单位燃料成本跌幅约13%。(完)