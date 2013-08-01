《汇市简讯》欧元/美元盘旋在1.3300附近，市场关注点转到欧洲央行

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
2350GMT
* 欧元/美元在1.3200前方寻获支撑，因欧元兑英镑和澳元有强劲买盘。
* 美联储声明较预期更为温和，扶助欧元/美元涨至1.3345。
* 据称1.3350处有大型期权障碍，1.3350前方有公司卖家。
* 关注点转至今日稍晚的欧洲央行会议和欧元区制造业采购经理人指数(PMI)。
* 如果欧元区制造业PMI高于50，且欧洲央行温和立场降低，则欧元/美元可能测试1.3400/20。
* 欧元/美元小时线支撑位在1.3265附近。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 侯向明； 审校 张荻)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选