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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 08:00 BJT

《汇市简讯》欧元/美元盘旋在1.3300附近，市场关注点转到欧洲央行

2350GMT

* 欧元/美元在1.3200前方寻获支撑，因欧元兑英镑和澳元有强劲买盘。

* 美联储声明较预期更为温和，扶助欧元/美元涨至1.3345。

* 据称1.3350处有大型期权障碍，1.3350前方有公司卖家。

* 关注点转至今日稍晚的欧洲央行会议和欧元区制造业采购经理人指数(PMI)。

* 如果欧元区制造业PMI高于50，且欧洲央行温和立场降低，则欧元/美元可能测试1.3400/20。

* 欧元/美元小时线支撑位在1.3265附近。(完)

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