《中国个股焦点》工商银行收购南非标准银行伦敦事业，切入商品交易

标准银行一名发言人在声明稿中表示，两家银行“正在共同探讨扩大合作的领域，包括全球型市场及大宗商品。”

工商银行并未回覆置评请求，花旗集团也拒绝评论。

**中国对金属的需求**

目前尚不清楚标准银行在伦敦的市场部门雇员有多少人。该银行去年11月表示，打算将伦敦900名正职员工数量缩减多达15%，以节省1亿美元。

多位分析师表示，对于工商银行而言，这项交易是其取得商品交易经验的机会，而未必会大举提升获利。工商银行去年营收达880亿美元。

瑞穗证券亚洲(Mizuho Securities Asia)银行业分析师James Antos表示，“工商银行的规模在全球名列前矛，而伦敦的这个小事业部门只是全球最小者之一，因此对工商银行的获利前景根本没有任何影响。”

这可能是中国在这块领域进一步扩张的前奏。

Natixis的Brown指出，“中国商品市场非常活跃，因此对于中国金融机构有意在商品交易上扮演更积极的角色，我一点也不感到意外。”

他补充道，“搞不好中国业者可能会在不久的将来找到大量待售的实货大宗商品事业。”

标准银行去年敲定将80%的阿根廷事业卖给工商银行。两家银行4月表示，已经同意对南非200亿兰特(20亿美元)再生能源项目提供融资。