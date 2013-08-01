《香港报摘》--信报8月1日

* 要闻版头条:

--经历五穷六绝、重创近2000点后，恒指7月终成功翻身！恒指在7月累积上升逾千点，其中腾讯 急升近16%成为“7月之星”，市值单月暴涨870亿元，较中煤能源 、中远太平洋 及中信泰富 这3家蓝筹市值总和还要多。分析员相信，将陆续公布的公司业绩或较预期逊色，大市踏入8月或辗转回落。

* 其他: --特区政府多年来鼓励国际资产管理公司推出本港注册的零售基金不果，酝酿中的中港基金互认安排可望扭转此局面。有发行商早于一年前筹备本港注册的基金生产平台，其中全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）7月22日获证监会批准，发行该行首批本港注册零售产品，并期望年底前推出第二批。

--外资投行裁员、减少投资的同时，中资机构却致力跻身这个市场。中投公司旗下全资子公司中投国际融资，正式获香港证监会批准其投资银行牌照和保荐人资格，即香港保荐人名单将增至89家，招商证券前员工组班。

--过去数月楼市交投急挫，代理人数及代理行牌照亦见回落，惟投诉宗数却回升，地产代理监管局表示，上半年合共接获260宗投诉，按年增加约8%，局方认为，投诉个案增加，主要与市场竞争及从业员主要收入为佣金有关；近月牌照数字虽然下跌，惟暂未有调低牌费的计划。(完)