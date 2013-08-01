路透调查：7月英国投资者的债券配比降至逾一年低位，因刺激举措结束在即

路透伦敦7月31日 - 英国投资者7月债券持有部位降至逾一年低位，因其为美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激计划做好准备。

在针对14位英国投资基金经理人的月度调查显示，7月全球平衡型投资组合中的债券平均配置比重从6月的24.4%降至23.8%，因随着经济回升，基金卖出可能会下跌的资产。

股票配比则大致持平在53.9%，上个月因美联储有可能在今年稍后开始缩减其每月850亿美元购债规模，导致股票配比大幅下降。

“市场知道那个情况将发生，但仍然做出偏空反应，”Investment Quorum执行长Lee Robertson表示。“量化宽松的日子屈指可数了，尤其是消息面改善，因此我们预期未来会有一段崎岖的日子。”

该调查是在7月23日至29日期间进行，结果显示全球平衡型投资组合中的现金配比上升至9.2%，6月时为9%；不动产配比则从2.1%升至2.3%。

包括对冲基金和商品的另类资产则从11%降至10.8%。

美联储主席贝南克在5月首次暗示，如果美国经济数据持续改善，美联储将在今年稍后开始放慢买债速度，在2014年中前结束该计划。

在葡萄牙发生政治危机、希腊政府濒临瓦解、以及西班牙和意大利银行传出坏消息后，近几周不安的情绪升高。

“欧元区危机能否得到控制主要取决于德国9月选举的结果，”Standard Life全球策略主管Andrew Milligan表示。