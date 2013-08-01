中国基金：星浩资本三期基金首期封闭募集10亿元，年内完成整体募集

路透上海8月1日 - 中国最大房地产私募基金之一的星浩资本周三晚间宣布，其管理的星光耀地产开发基金III期C类（权益类）正式封闭，总募集金额为10.09亿元人民币。而A类（固定收益）、B类（优先股）募集也将于周四正式启动，预计于今年底完成三期整体封闭。

星浩资本目标是三期基金总规模达到45亿元，希望能达到60亿元。这将是中国地产私募历史上规模最大的基金。同时，星浩资本旗下管理的星光耀城市综合体开发基金累计基金管理规模将超过100亿元。

公司新闻稿称，自5月31日三期基金C类启动以来，星浩资本在短短两个月内募集超过原定计划的10亿人民币，共获得了33位投资人的认缴出资承诺。

有别于星光耀地产基金之前二期，三期基金通过收益错配加久期错配实现了结构化设计。三期分成了三个产品，包括了A类纯债权产品、B类保本浮动型产品即所谓的夹层基金、C类纯股权产品。

2010年成立的星浩资本目前已募集和管理两期星光耀地产基金，基金募集规模共56亿元，主要投资于一线城市及部分二线城市的城市综合体项目。这两期基金在2011年和2012年分别成为当年中国募资额最大的纯股权私募房地产基金。

此前，公司高层曾表示，除星光耀三期基金外，公司考虑今年分别推出华人美元平行基金、文化创意地产基金、商业物业并购基金等。