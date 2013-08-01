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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月1日

路透香港8月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.
(1美元=7.7551港元 )
    
    美股道琼工业指数周三收低-21.05,或-0.14%,报15499.54点.因此前美国联邦储备理事会(美联
储/FED)政策声明未暗示在短期内缩减购债步伐。 
    
                                                                                      
 公司名称           ADR代码   收盘价     涨跌幅       成交量     ADR折合每股普通股   
 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       179.840   -0.09      17060            13.947      -0.38
 中国铝业                       7.690   -3.75      34162             2.385      -0.19
 中国移动                      52.920   -0.38     486739            82.080      -0.51
 中国人寿                      36.030   -1.37      76326            18.628       0.15
 中石油                       116.580   -0.34      32273             9.041      -0.32
 中石化                        74.290    0.70      36955             5.761      -0.15
 汇丰控股                      56.750    0.89     410552            88.020       1.00
 中电信                        49.590    1.76      31645             3.846      -0.63
 中国联通                      14.630    0.76     117559            11.346      -0.30
 兖州煤业                       6.880    0.15      93877             5.336      -0.08
 华能国际                      41.700   -0.90      23115             8.085      -0.19
 南方航空                      18.520   -0.05       5904             2.872       0.09
 东方航空                      15.440   -0.06       6602             1.197     -49.69
 中芯国际                       3.660   -2.66      57098             0.568      -0.41
 （完）

 (整理　赵红梅)

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