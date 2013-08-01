《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月1日

路透香港8月1日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较. (1美元=7.7551港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-21.05,或-0.14%,报15499.54点.因此前美国联邦储备理事会(美联 储/FED)政策声明未暗示在短期内缩减购债步伐。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 179.840 -0.09 17060 13.947 -0.38 中国铝业 7.690 -3.75 34162 2.385 -0.19 中国移动 52.920 -0.38 486739 82.080 -0.51 中国人寿 36.030 -1.37 76326 18.628 0.15 中石油 116.580 -0.34 32273 9.041 -0.32 中石化 74.290 0.70 36955 5.761 -0.15 汇丰控股 56.750 0.89 410552 88.020 1.00 中电信 49.590 1.76 31645 3.846 -0.63 中国联通 14.630 0.76 117559 11.346 -0.30 兖州煤业 6.880 0.15 93877 5.336 -0.08 华能国际 41.700 -0.90 23115 8.085 -0.19 南方航空 18.520 -0.05 5904 2.872 0.09 东方航空 15.440 -0.06 6602 1.197 -49.69 中芯国际 3.660 -2.66 57098 0.568 -0.41 （完） (整理 赵红梅)