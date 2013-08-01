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市场报道 | 2013年 8月 2日 星期五 07:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月2日-8月9日****

路透8月2日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    * 7月29日当周  

    
 8月2日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      美国实质个人支出                                   6月          --       +0.2%
           美国个人所得                                                 +0.4%       +0.5%
           美国个人消费                                                 +0.5%       +0.3%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数                                   --       +0.1%
           美国核心PCE物价指数(较前月)                                  +0.1%       +0.1%
           美国核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.1%
 1230      美国非农就业岗位(万个)                             7月    增加18.4    增加19.5
           美国民间就业岗位(万个)                                    增加18.9    增加20.2
           美国制造业就业岗位(万个)                                   增加0.1     减少0.6
           美国失业率                                                    7.5%        7.6%
           美国平均时薪                                                 +0.2%       +0.4%
           美国每周平均工时                                              34.5        34.5
 1345      美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数             7月          --       578.1
 1400      美国工厂订单                                       6月       +2.3%       +2.1%
           美国耐久财(耐用品)订单                       6月修正值          --       +4.2%
           美国扣除运输的耐久财订单                                        --        持平
           美国扣除国防的耐久财订单                                        --       +3.0%
           美国扣除飞机的非国防资本财                                      --       +0.7%
 1430      美国ECRI一周领先指标                       7月26日当周          --       131.3
    
    
    * 8月5日当周

    
 8月5日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1400      美国就业指数                                       7月          --       111.6
 1400      美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  7月        53.0        52.2
           美国ISM非制造业企业活动分项指数                               52.5        51.7
           美国ISM非制造业就业分项指数                                     --        54.7
           美国ISM非制造业新订单分项指数                                   --        50.8
           美国ISM非制造业物价分项指数                                     --        52.5
    
 8月6日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             8月3日当周          --       -1.6%
 1230      美国国际贸易收支(亿美元)                           6月     逆差441     逆差450
 1230      加拿大贸易收支(亿加元)                             6月          --     逆差3.0
           加拿大出口(亿加元)                                              --       393.4
           加拿大进口(亿加元)                                              --       396.4
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           8月3日当周          --       +2.9%
 1400      美国IBD消费者信心指数                              8月          --        47.1
    
 8月7日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                        8月2日当周          --       494.4
           美国再融资指数                                                  --     2,247.6
 1230      加拿大建筑许可(较前月)                             6月          --       +4.5%
 1400      加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                      7月          --        56.6
           加拿大Ivey经季节调整PMI                                         --        55.3
 1900      美国消费者信贷(亿美元)                             6月   增加150.0   增加196.0
    
 8月8日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 --        美国ICSC连锁店销售                                 7月          --       +3.9%
 1230      加拿大新屋价格                                     6月          --       +0.1%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                8月3日当周          --        32.6
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                --      34.525
           美国续请失业金人数(万人)                   7月27日当周          --       295.1
    
 8月9日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                           7月          --       19.96
 1230      加拿大就业岗位(万个)                               7月          --    减少0.04
           加拿大失业率                                                    --        7.1%
           加拿大全职就业人数(万人)                                        --    减少3.24
           加拿大兼职就业人数(万人)                                        --    增加3.22
           加拿大就业参与率                                                --      66.70%
 1400      美国趸售(批发)库存                                 6月       +0.2%       -0.5%
           美国趸售销售                                                 +0.5%       +1.6%
 1430      美国ECRI一周领先指标                        8月2日当周          --          --
    (完)

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