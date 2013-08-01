美国与加拿大经济指标预测--8月2日-8月9日****

路透8月2日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 7月29日当周 8月2日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国实质个人支出 6月 -- +0.2% 美国个人所得 +0.4% +0.5% 美国个人消费 +0.5% +0.3% 美国个人消费支出(PCE)物价指数 -- +0.1% 美国核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1% 美国核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加18.4 增加19.5 美国民间就业岗位(万个) 增加18.9 增加20.2 美国制造业就业岗位(万个) 增加0.1 减少0.6 美国失业率 7.5% 7.6% 美国平均时薪 +0.2% +0.4% 美国每周平均工时 34.5 34.5 1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 7月 -- 578.1 1400 美国工厂订单 6月 +2.3% +2.1% 美国耐久财(耐用品)订单 6月修正值 -- +4.2% 美国扣除运输的耐久财订单 -- 持平 美国扣除国防的耐久财订单 -- +3.0% 美国扣除飞机的非国防资本财 -- +0.7% 1430 美国ECRI一周领先指标 7月26日当周 -- 131.3 * 8月5日当周 8月5日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 美国就业指数 7月 -- 111.6 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 53.0 52.2 美国ISM非制造业企业活动分项指数 52.5 51.7 美国ISM非制造业就业分项指数 -- 54.7 美国ISM非制造业新订单分项指数 -- 50.8 美国ISM非制造业物价分项指数 -- 52.5 8月6日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月3日当周 -- -1.6% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差441 逆差450 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差3.0 加拿大出口(亿加元) -- 393.4 加拿大进口(亿加元) -- 396.4 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月3日当周 -- +2.9% 1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 47.1 8月7日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款市场指数 8月2日当周 -- 494.4 美国再融资指数 -- 2,247.6 1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- +4.5% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 56.6 加拿大Ivey经季节调整PMI -- 55.3 1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加150.0 增加196.0 8月8日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 美国ICSC连锁店销售 7月 -- +3.9% 1230 加拿大新屋价格 6月 -- +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月3日当周 -- 32.6 美国初请失业金人数四周均值(万人) -- 34.525 美国续请失业金人数(万人) 7月27日当周 -- 295.1 8月9日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 19.96 1230 加拿大就业岗位(万个) 7月 -- 减少0.04 加拿大失业率 -- 7.1% 加拿大全职就业人数(万人) -- 减少3.24 加拿大兼职就业人数(万人) -- 增加3.22 加拿大就业参与率 -- 66.70% 1400 美国趸售(批发)库存 6月 +0.2% -0.5% 美国趸售销售 +0.5% +1.6% 1430 美国ECRI一周领先指标 8月2日当周 -- -- (完)