中国经济：推进政府向社会购买公共服务，加强城市基础设施建设--国务院

路透北京8月1日 - 中国正在加快推进政府职能转变。国务院周三召开常务会议研究推进政府向社会购买公共服务，并表示要加强城市基础设施建设，包括地铁、轻轨和市政地下管网等。

“凡社会能办好的，尽可能交给社会力量承担，加快形成改善公共服务的合力，有效解决一些领域公共服务产品短缺、质量和效率不高等问题，”新华社周三晚间发布的常务会议新闻稿称。

常务会议并进一步明确，要将适合市场化方式提供的公共服务事项，交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担；为此各地需要制定政府购买服务指导性目录，并试点推广。

而为了严格资金管理，国务院要求在既有预算中统筹安排，以事定费，并建立由购买主体、服务对象及第三方组成的评审机制进行监督。

“此次会议传递出政府进一步深化社会领域改革、加快转变政府职能、建设服务型政府的重要信号，”新华网分析文章援引财政部财科所副所长刘尚希说。

他并称，政府向社会组织等社会力量购买，意味着政府、市场和社会的关系将得以进一步理顺，凡是社会和市场能解决的公共服务，政府都将逐渐退出。如养老院，紧靠政府力量解决不了社会需求，可以鼓励社会组织承办，政府给予资助，提高社会力量投入的积极性。

在加强基础设施建设方面，国务院指出，应按先规划、后建设，先地下、后地上等原则，在保障政府投入，加强非经营性城市基础设施建设的同时，推进投融资体制改革同等对待各类投资主体，利用特许经营、投资补助、政府购买服务等方式吸引民间资本参与经营性项目建设与运营，以改善城市基础设施薄弱环节，尤其是与棚户区改造配套的基础设施。

常务会议确定的重点任务包括加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设，加强市政地下管网建设和改造，加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设，加强燃气、供热老旧管网改造，以及城市配电网建设等等。