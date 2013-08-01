《中国报摘》--其他报纸重要消息8月1日

**上海证券报**

--知情人士透露，7月第四周，中国四大国有银行新增贷款较第三周末约萎缩260亿元人民币，前四周投放不足2,000亿元，但同期存款流失有所改善。

--互联网金融发展再现新动向，华夏基金今日在腾讯微信平台推出现金理财工具“活期通”；股票交易软件商同花顺 也宣布推出“收益宝”。

--环保部公布的数据显示，6月份，全国74个城市平均达标天数比例为64.4%，超标天数比例为35.6%。在重点区域中，京津冀地区的空气质量依然录得最差数据。

--国家能源局权威人士透露，目前国家能源局正在制订《促进风电产业健康发展若干意见》，以解决国内风电行业遭遇的“并网难、消纳难”等痼疾，政策扶持力度应该与现已出炉的光伏扶持政策保持一致。

--近日甘肃国资公司以18.32亿元挂牌甘肃信托51%的股权；消息人士透露，此次出售的甘肃信托股权已确定光大集团为受让方，若收购成功，光大集团将控股甘肃信托，后者也将更名为光大信托。

**人民日报**

--8月1日起交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点工作将在全国范围内开展。记者从财政部、国家税务总局获悉，截至7月31日，各地已确认新纳入试点的纳税人总户数为74万户。(完)