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亚洲 | 2013年 8月 1日 星期四 08:50 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆的大幅跌势令市场聚焦于数个关键支撑位

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* 澳元/日圆7月初以来已下跌约3.75%，自4月峰值以来下跌了17%。

* 大幅下跌令市场聚焦于数个关键的长期支撑位。

* 74.45/105.43升势的61.8%费波纳奇回档技术位来到86.30。

* 周线一目均衡云区底部位于85.95。

* 2012年低点72.05/2013年高点105.45升势的61.8%费波纳奇回档技术位位于84.74。

* 很难看到会跌破支撑，但由于动能因素，有可能测试支撑位。(完)

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