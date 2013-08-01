《汇市简讯》澳元/日圆的大幅跌势令市场聚焦于数个关键支撑位

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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* 澳元/日圆7月初以来已下跌约3.75%，自4月峰值以来下跌了17%。
* 大幅下跌令市场聚焦于数个关键的长期支撑位。
* 74.45/105.43升势的61.8%费波纳奇回档技术位来到86.30。
* 周线一目均衡云区底部位于85.95。
* 2012年低点72.05/2013年高点105.45升势的61.8%费波纳奇回档技术位位于84.74。
* 很难看到会跌破支撑，但由于动能因素，有可能测试支撑位。(完)
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