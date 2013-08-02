《中国债券市场每日交易备忘》--8月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代发238亿元人民币五年期地方债9:50-10:30招标 万达集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，建行主承 江苏建工集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，交行主承 太原龙城发展投资15亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 福建海峡银行10亿元三年期固息金融债1320016，票面利率4.65% 福建海峡银行20亿元五年期固息金融债1320017，票面利率4.90% 南昌银行30亿元三年期固息金融债1320020，票面利率4.64% 南昌银行20亿元五年期固息金融债1320021，票面利率4.80% 财政部代发236亿元三年期地方债139105，票面利率3.92% 五矿股份20亿元九个月期超短期融资券011361004，票面利率4.7% 江苏阳光集团10亿元一年期短融041369021，票面利率7.5% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行60亿元一年期续发固息债130227，发行价格99.88元 国开行60亿元三年期续发固息债130228，发行价格99.4943元 国开行60亿元五年期续发固息债130229，发行价格98.9765元 国开行60亿元七年期续发固息债130230，发行价格98.5151元 国开行60亿元10年期续发固息债130231，发行价格98.32元 深圳能源 20亿元一年期短融 瑞泰科技 2亿元一年期短融 山东垦利石化集团3亿元一年期短融 酒泉钢铁(集团)45亿元一年期短融 广西交通投资集团15亿元一年期短 天津保税区投资控投集团30亿元一年期短融 天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融 四川省交通投资集团8亿元一年期短融 华泰证券 30亿元三个月期短融 鞍钢股份 30亿元九个月期短融 福建交通运输集团5亿元一年期短融 国能生物发电集团4亿元三年期中票 阜新矿业集团5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铁建 50亿元九个月期超短期融资券011239002到期兑付，票面利率4.30% 宁沪高速 10亿元一年期短融041254040到期兑付，票面利率3.75% 安徽省外经建设(集团)4亿元一年期短融041260044到期兑付，票面利率5.20% 建设银行 111.40亿元10年期固息债040701付息，票面利率4.87% 建行 38.60亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债040702付息，基本利差2.00% 国开行300亿元10年期固息债050214付息，票面利率3.42% 平湖城市发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080084付息，票面利率5.90% 嵊州投资控股公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080085付息，票面利率5.90% 中国中信股份30亿元七年期中票1182213付息，票面利率5.85% 财政部代发226.60亿元三年期地方债119103付息，票面利率4.07% 财政部280亿元30年期固息债120013付息，票面利率4.12% 铜仁市梵净山投资12亿元七年期固息债1280222付息，票面利率6.89% 扬州中小企业2.18亿元六年期投资人选择权(3+3)集合债券1280223付息，票面利率7.15% 淮南矿业集团9亿元五年期中票1282268付息，票面利率4.41% 江苏洋河集团8亿元五年期中票1282269付息，票面利率4.94% 青海交通投资公司5亿元五年期中票1282270付息，票面利率5.70% 青海交通投资公司5亿元七年期中票1282271付息，票面利率6.65% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --通胀温和是中国推进改革的重要前提条件。中国国家发改委表示，下半年将坚持保持价格总水平基本稳定 不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标。 --中国指数研究院周四公布数据显示，7月百城新建住宅均价连续14个月环比上升，环比和同比涨幅均扩大， 下半年预计在需求的支撑下，住宅市场量价仍在上行通道。 --中国中央汇金公司公布2012年度审计报告及财务报告显示，该公司去年净利润达到3,983.96亿元，同比增 加609.17亿元，增幅为18%。其中，投资收益是汇金利润的主要来源。 8/3公布7月官方非制造业PMI (6月为53.9) 8/5公布7月汇丰服务业PMI (6月为51.3) 8/8海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 李宏薇)