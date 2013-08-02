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亚洲 | 2013年 8月 2日 星期五 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：     

  中国财政部代发238亿元人民币五年期地方债9:50-10:30招标
  万达集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，建行主承
  江苏建工集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，交行主承
  太原龙城发展投资15亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
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  二、新债上市：  
 
  福建海峡银行10亿元三年期固息金融债1320016，票面利率4.65%
  福建海峡银行20亿元五年期固息金融债1320017，票面利率4.90%
  南昌银行30亿元三年期固息金融债1320020，票面利率4.64%
  南昌银行20亿元五年期固息金融债1320021，票面利率4.80%
  财政部代发236亿元三年期地方债139105，票面利率3.92%
  五矿股份20亿元九个月期超短期融资券011361004，票面利率4.7%
  江苏阳光集团10亿元一年期短融041369021，票面利率7.5%
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  三、缴款：
  
  国家开发银行60亿元一年期续发固息债130227，发行价格99.88元
  国开行60亿元三年期续发固息债130228，发行价格99.4943元
  国开行60亿元五年期续发固息债130229，发行价格98.9765元
  国开行60亿元七年期续发固息债130230，发行价格98.5151元
  国开行60亿元10年期续发固息债130231，发行价格98.32元
  深圳能源 20亿元一年期短融
  瑞泰科技 2亿元一年期短融
  山东垦利石化集团3亿元一年期短融
  酒泉钢铁(集团)45亿元一年期短融
  广西交通投资集团15亿元一年期短
  天津保税区投资控投集团30亿元一年期短融
  天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融
  四川省交通投资集团8亿元一年期短融
  华泰证券 30亿元三个月期短融
  鞍钢股份  30亿元九个月期短融
  福建交通运输集团5亿元一年期短融
  国能生物发电集团4亿元三年期中票
  阜新矿业集团5亿元五年期中票
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  四、还本付息：
  
  中国铁建  50亿元九个月期超短期融资券011239002到期兑付，票面利率4.30%
  宁沪高速  10亿元一年期短融041254040到期兑付，票面利率3.75%
  安徽省外经建设(集团)4亿元一年期短融041260044到期兑付，票面利率5.20%
  建设银行 111.40亿元10年期固息债040701付息，票面利率4.87%
  建行 38.60亿元10年期浮息(一年定存基准)金融债040702付息，基本利差2.00%
  国开行300亿元10年期固息债050214付息，票面利率3.42%
  平湖城市发展集团15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080084付息，票面利率5.90%
  嵊州投资控股公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080085付息，票面利率5.90%
  中国中信股份30亿元七年期中票1182213付息，票面利率5.85%
  财政部代发226.60亿元三年期地方债119103付息，票面利率4.07%
  财政部280亿元30年期固息债120013付息，票面利率4.12%
  铜仁市梵净山投资12亿元七年期固息债1280222付息，票面利率6.89%
  扬州中小企业2.18亿元六年期投资人选择权(3+3)集合债券1280223付息，票面利率7.15%
  淮南矿业集团9亿元五年期中票1282268付息，票面利率4.41%
  江苏洋河集团8亿元五年期中票1282269付息，票面利率4.94%
  青海交通投资公司5亿元五年期中票1282270付息，票面利率5.70%
  青海交通投资公司5亿元七年期中票1282271付息，票面利率6.65%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

    --通胀温和是中国推进改革的重要前提条件。中国国家发改委表示，下半年将坚持保持价格总水平基本稳定
不放松，管理好通胀预期，确保实现全年预期调控目标。 
    
    --中国指数研究院周四公布数据显示，7月百城新建住宅均价连续14个月环比上升，环比和同比涨幅均扩大，
下半年预计在需求的支撑下，住宅市场量价仍在上行通道。 
    
    --中国中央汇金公司公布2012年度审计报告及财务报告显示，该公司去年净利润达到3,983.96亿元，同比增
加609.17亿元，增幅为18%。其中，投资收益是汇金利润的主要来源。 
           
    
    8/3公布7月官方非制造业PMI                         (6月为53.9)
    8/5公布7月汇丰服务业PMI                           (6月为51.3)
    8/8海关发布7月进出口贸易数据                      (6月贸易顺差为271.3亿美元)    
    8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI)           (6月为-2.7%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (6月为2.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-6月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (6月为13.3%)
                      工业增加值                      (6月为8.9%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 康熙泽/丁淑琴；审校 李宏薇)
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